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MSB: "Masum sivillere yönelik bombalı saldırılara devam eden insanlık düşmanı PKK/YPG terör örgütü...
6 saat önce
MSB: "Masum sivillere yönelik bombalı saldırılara devam eden insanlık düşmanı PKK/YPG terör örgütü bu kez de Rasulayn merkezde bombalı araç patlatarak aralarında çocukların da olduğu çok sayıda masum sivili yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
MSB: "Masum sivillere yönelik bombalı saldırılara devam eden insanlık düşmanı PKK/ YPG terör örgütü bu kez de Rasulayn merkezde bombalı araç patlatarak aralarında çocukların da olduğu çok sayıda masum sivili yaraladı." - ANKARA
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