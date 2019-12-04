Son Dakika Haberleri: MSB: "Masum sivillere yönelik bombalı saldırılara devam eden insanlık düşmanı PKK/YPG terör örgütü...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Masum sivillere yönelik bombalı saldırılara devam eden insanlık düşmanı PKK/YPG terör örgütü... - Son Dakika

MSB: "Masum sivillere yönelik bombalı saldırılara devam eden insanlık düşmanı PKK/YPG terör örgütü...

6 saat önce

MSB: "Masum sivillere yönelik bombalı saldırılara devam eden insanlık düşmanı PKK/YPG terör örgütü bu kez de Rasulayn merkezde bombalı araç patlatarak aralarında çocukların da olduğu çok sayıda masum sivili yaraladı.

MSB:

MSB: "Masum sivillere yönelik bombalı saldırılara devam eden insanlık düşmanı PKK/ YPG terör örgütü bu kez de Rasulayn merkezde bombalı araç patlatarak aralarında çocukların da olduğu çok sayıda masum sivili yaraladı." - ANKARA

YPG, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
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