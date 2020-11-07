Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mavi Balina açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mavi Balina açıklaması

07.11.2020 16:16

Son dakika habere göre MSB: "MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı kapsamında; Deniz ve Hava unsurları arasında koordinasyon ve haberleşme usullerini geliştirmek maksadıyla, 1'inci Ana Jet Üs K.lığından 2 adet F-16 uçağı ile Deniz Hava Savunma Eğitimi (ADEX) icra edildi.

MSB: "MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı kapsamında; Deniz ve Hava unsurları arasında koordinasyon ve haberleşme usullerini geliştirmek maksadıyla, 1'inci Ana Jet Üs K.lığından 2 adet F-16 uçağı ile Deniz Hava Savunma Eğitimi (ADEX) icra edildi."

-İHA-

Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mavi Balina açıklaması
Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mavi Balina açıklaması
Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mavi Balina açıklaması
Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mavi Balina açıklaması

İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mavi Balina açıklaması - Son Dakika


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