Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mavi Balina açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mavi Balina açıklaması
07.11.2020 16:16
Son dakika habere göre MSB: "MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı kapsamında; Deniz ve Hava unsurları arasında koordinasyon ve haberleşme usullerini geliştirmek maksadıyla, 1'inci Ana Jet Üs K.lığından 2 adet F-16 uçağı ile Deniz Hava Savunma Eğitimi (ADEX) icra edildi.
MSB: "MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı kapsamında; Deniz ve Hava unsurları arasında koordinasyon ve haberleşme usullerini geliştirmek maksadıyla, 1'inci Ana Jet Üs K.lığından 2 adet F-16 uçağı ile Deniz Hava Savunma Eğitimi (ADEX) icra edildi."
-İHA-
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