MSB: Mehmetçiğimiz 'Covid-19' ile mücadelede milletimizin yanında - Son Dakika

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MSB: Mehmetçiğimiz 'Covid-19' ile mücadelede milletimizin yanında
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş ve üzerindekilere yardımların sürdürüldüğü açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş ve üzerindekilere yardımların sürdürüldüğü açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğimiz COVID-19'la mücadelede asil milletimizin yanında. Şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımıza yardımlarımız devam ediyor" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:13 Kaynak: DHA
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