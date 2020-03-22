MSB: Mehmetçiğin ateşi takip ediliyor - Son Dakika

MSB: Mehmetçiğin ateşi takip ediliyor
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında koğuşların sıkça havalandırıldığını ve Mehmetçiğin ateşinin takip edildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında koğuşların sıkça havalandırıldığını ve Mehmetçiğin ateşinin takip edildiğini açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerdeki koğuşlar sıkça havalandırılırken, Mehmetçiklerimizin de ateşi takip ediliyor. Ortak kullanım alanlarının her bir köşesi detaylı şekilde dezenfekte edilmeye devam ediliyor" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:34 Kaynak: DHA
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