MSB: "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!" paylaşımında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Kalay/ İHA)
Kaynak: İHA
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