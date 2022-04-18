MSB: "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor" - Son Dakika
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MSB: "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor"

18.04.2022 09:37
MSB: "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor"

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!" paylaşımında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/ İHA)

MSB: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor

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MSB: 'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor' MSB: 'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor' Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Medya, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB: 'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor' - Son Dakika


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