Son Dakika Haberleri: MSB, Mehmetçiğin Rasulayn'daki yaşlı kadının elini öptüğü anın fotoğrafını paylaştı
Son Dakika Güncel MSB, Mehmetçiğin Rasulayn'daki yaşlı kadının elini öptüğü anın fotoğrafını paylaştı - Son Dakika

MSB, Mehmetçiğin Rasulayn'daki yaşlı kadının elini öptüğü anın fotoğrafını paylaştı

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da bulunan Türk askerinin yaşlı bir kadının elini öptüğü anın fotoğrafını paylaştı.

MSB, Mehmetçiğin Rasulayn'daki yaşlı kadının elini öptüğü anın fotoğrafını paylaştı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da bulunan Türk askerinin yaşlı bir kadının elini öptüğü anın fotoğrafını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin yaşlı kadına saygısını gösteren fotoğraf ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ordusunun kahraman askerleri için söylediği "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Barış Pınarı Harekatı, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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