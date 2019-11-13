MSB, Mehmetçiğin Rasulayn'daki yaşlı kadının elini öptüğü anın fotoğrafını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da bulunan Türk askerinin yaşlı bir kadının elini öptüğü anın fotoğrafını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin yaşlı kadına saygısını gösteren fotoğraf ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ordusunun kahraman askerleri için söylediği "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.