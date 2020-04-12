MSB: Mehmetçiğin temas ettiği yüzeyler dezenfekte ediliyor - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, birlik ve karargahlarda Mehmetçiğin yoğun olarak temas ettiği yüzeylerin titizlikle dezenfekte edildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "COVID19 tedbirleri Kuvvet Komutanlıklarımızda sıkı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Tüm birlik ve karargahlarımızda Mehmetçiğin yoğun olarak temas ettiği yüzeyler titizlikle dezenfekte işlemine tabi tutuluyor" denildi.