MSB: Mehmetçiğin yardım eli, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Mehmetçiğin yardım eli, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ediyor - Son Dakika

MSB: Mehmetçiğin yardım eli, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ediyor

27 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin yardım elinin, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ettiği belirtildi.

MSB: Mehmetçiğin yardım eli, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ediyor, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin yardım elinin, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin yardım eli, terör örgütü PKK/ YPG'nin zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ediyor" denildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:26 Kaynak: DHA
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