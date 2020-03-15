MSB: Mehmetçiğin yardım eli, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ediyor - Son Dakika

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MSB: Mehmetçiğin yardım eli, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ediyor
27 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin yardım elinin, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ettiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:26 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin yardım elinin, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ettiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin yardım eli, terör örgütü PKK/ YPG'nin zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde, ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ediyor" denildi.
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