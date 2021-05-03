MSB, Mehmetçiğin zorlu arazi şartlarındaki operasyonundan fotoğraflar paylaştı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında zorlu arazi şartlarında teröristlerin izini süren kahraman komandoların fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin izini süren kahraman komandolarımızın zorlu arazi şartlarındaki fedakarca mücadelesinden fotoğraflar" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA