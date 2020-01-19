MSB: Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğini paylaşmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğini paylaşmaya devam ediyor - Son Dakika

MSB: Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğini paylaşmaya devam ediyor

6 saat önce

Mehmetçiğin Suriyeli vatandaşlara ekmek dağıtımından görüntüler Suriyeli vatandaşların açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriyelilere yönelik yardımlarla ilgili sosyal medya hesabından video paylaştı.

Mehmetçiğin Suriyeli vatandaşlara ekmek dağıtımından görüntüler

Suriyeli vatandaşların açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriyelilere yönelik yardımlarla ilgili sosyal medya hesabından video paylaştı. MSB'nin paylaşımında "Sevgi paylaştıkça büyüyor. Kahraman Mehmetçik Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğini paylaşmaya devam ediyor." bilgi notu yer aldı.

MSB: Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğini paylaşmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursa'da intihara kalkışan adamı, vatandaşlar gülerek izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'daki Türklerden sevgi gösterisi Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kanaat önderinin cenazesine 10 bin kişi katıldı Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Macron'un telaşlı tavrı dikkat çekti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 20:21:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğini paylaşmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]