MSB: Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğini paylaşmaya devam ediyor - Son Dakika

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MSB: Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğini paylaşmaya devam ediyor
6 saat önce
Mehmetçiğin Suriyeli vatandaşlara ekmek dağıtımından görüntüler Suriyeli vatandaşların açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriyelilere yönelik yardımlarla ilgili sosyal medya hesabından video paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:38 Kaynak: AA
Mehmetçiğin Suriyeli vatandaşlara ekmek dağıtımından görüntüler
Suriyeli vatandaşların açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriyelilere yönelik yardımlarla ilgili sosyal medya hesabından video paylaştı. MSB'nin paylaşımında "Sevgi paylaştıkça büyüyor. Kahraman Mehmetçik Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğini paylaşmaya devam ediyor." bilgi notu yer aldı.
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