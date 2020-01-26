MSB: Mehmetçik çadır kurma faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika

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MSB: Mehmetçik çadır kurma faaliyetlerine devam ediyor
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin ardından Mehmetçiğin Malatya'nın Doğanyol ve Kale ilçelerinde çadır kurma faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:44 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin ardından Mehmetçiğin Malatya'nın Doğanyol ve Kale ilçelerinde çadır kurma faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ'daki deprem sonrası Malatya Valiliği'nin talebiyle Doğanyol ve Kale ilçelerinde görevlendirilen Mehmetçiklerimiz; belirlenen yerlerde vatandaşlarımız için çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor" denildi.
ANKARA, -
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