MSB: Mehmetçik çadır kurma faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Mehmetçik çadır kurma faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika

MSB: Mehmetçik çadır kurma faaliyetlerine devam ediyor

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin ardından Mehmetçiğin Malatya'nın Doğanyol ve Kale ilçelerinde çadır kurma faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

MSB: Mehmetçik çadır kurma faaliyetlerine devam ediyor, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin ardından Mehmetçiğin Malatya'nın Doğanyol ve Kale ilçelerinde çadır kurma faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ'daki deprem sonrası Malatya Valiliği'nin talebiyle Doğanyol ve Kale ilçelerinde görevlendirilen Mehmetçiklerimiz; belirlenen yerlerde vatandaşlarımız için çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor" denildi.

ANKARA, -


Doğanyol, Elazığ, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:44 Kaynak: DHA
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