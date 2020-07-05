MSB: Mehmetçik, epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki Suriyeliyi hastaneye ulaştırdı - Son Dakika

MSB: Mehmetçik, epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki Suriyeliyi hastaneye ulaştırdı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde Mehmetçiğin epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki Suriyeli çocuğa ilk yardımda bulunarak, hastaneye ulaştırdığını açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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