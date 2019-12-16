MSB: Mehmetçik, Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Mehmetçik, Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor - Son Dakika

MSB: Mehmetçik, Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı okulların Mehmetçik tarafından yeniden eğitim yuvasına dönüştürüldüğünü bildirdi.

MSB: Mehmetçik, Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG'nin karargah olarak kullandığı okulların Mehmetçik tarafından yeniden eğitim yuvasına dönüştürüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte yalnızca huzur, güven, yol, su, elektrik getirmiyor, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı okulları yeniden eğitim yuvasına dönüştürerek Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okuldan görüntü

-Detay

Haber:  ANKARA, -


PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:25 Kaynak: DHA
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