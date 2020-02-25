MSB: Mehmetçik, vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan ağır kış koşullarında görev yapan askerlerin görüntü ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından ağır kış koşullarında görev yapan askerlerin yer aldığı video paylaştı.

MSB'nin paylaşımında "Cesaretin ve fedakarlığın sembolü Mehmetçik, ağır kış koşullarına rağmen vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor." bilgi notu yer aldı.