MSB: Mehmetçiklerimiz AFAD'a ait 8 tır malzemenin taşınmasına destek verdi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Elazığ depreminden sonra Malatya'da görev yapan Mehmetçiğin AFAD'a ait 8 tır malzemenin taşınmasına destek verdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Elazığ merkezli deprem sonrası Malatya'da görev yapan Mehmetçiklerimiz AFAD'a ait çadır ve battaniyelerden oluşan 8 tır malzemenin taşınma faaliyetlerine destek verdi. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla asil milletimizin yanındadır." ifadelerine yer verildi.