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MSB: Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde hazır - Son Dakika

MSB: Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde hazır

07.02.2022 14:46
MSB: Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde hazır

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Ardahan'da zorlu iklim ve arazi şartlarında devriye ve pusu görevindeyken çekilen fotoğraflarını "Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde daima hazır" notuyla paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Ardahan'da zorlu iklim ve arazi şartlarında devriye ve pusu görevindeyken çekilen fotoğraflarını "Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde daima hazır" notuyla paylaştı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından karla kaplı bölgede görev yapan 25'inci Hudut Tugay Komutanlığı birliklerinin fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflarla birlikte "Ülkemizin dört bir yanında vatan nöbeti tutan Kahraman Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde daima hazır" mesajı paylaşıldı.


MSB: Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde hazır
MSB: Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde hazır
MSB: Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde hazır
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Ardahan, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde hazır - Son Dakika
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