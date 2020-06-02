MSB: "Mehmetçiklerimizin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri için her türlü tedbir...
Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği Plan Koordinasyon Subayı Binbaşı Pınar Kara'nın açıklaması Kışlaya girişlerde koronavirüs tedbirlerinden görüntüler ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği Plan Koordinasyon Subayı Binbaşı Pınar Kara'nın açıklaması
Kışlaya girişlerde koronavirüs tedbirlerinden görüntüler ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği Plan Koordinasyon Subayı Binbaşı Pınar Kara, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 04:20 Kaynak: AA
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