Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Pençe-Şimşek operasyonunun yapıldığı bölge olan Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı Türk Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" denildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › MSB: 'Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika