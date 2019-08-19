Son Dakika Haberleri: MSB: "Mevcut anlaşmalara ve Rusya ile aramızdaki iş birliği ve diyaloğa aykırı bu saldırıyı...
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MSB: "Mevcut anlaşmalara ve Rusya ile aramızdaki iş birliği ve diyaloğa aykırı bu saldırıyı...

35 dakika önce

MSB: "Mevcut anlaşmalara ve Rusya ile aramızdaki iş birliği ve diyaloğa aykırı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

MSB:
MSB: "Mevcut anlaşmalara ve Rusya ile aramızdaki iş birliği ve diyaloğa aykırı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz." - ANKARA
Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:32 Kaynak: İHA
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