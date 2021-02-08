MSB: "Milletimizin şefkat eli Barış Pınarı bölgesine uzanmaya devam ediyor" - Son Dakika

MSB: "Milletimizin şefkat eli Barış Pınarı bölgesine uzanmaya devam ediyor"
08.02.2021 12:57
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, "Bir gönüle girmeyi her şeyden üstün tutan milletimizin şefkat eli Barış Pınarı bölgesine uzanmaya devam ediyor. Mehmetçiklerimiz, ihtiyaç sahiplerine ayakkabı, ranza ve battaniyeden oluşan yardımlar dağıttı. Ayrıca, engelli bir Suriyeli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)
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