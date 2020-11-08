MSB: 'Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı - Son Dakika

MSB: 'Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Konya'da gerçekleştirilen 'Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Konya'da gerçekleştirilen 'Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "26 Ekim-06 Kasım 2020 tarihleri arasında 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda (Konya) milli unsurların katılımı ile icra edilen Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı" denildi.Ayrıca, tatbikata ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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