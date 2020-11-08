MSB: "Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "26 Ekim- 6 Kasım 2020 tarihleri arasında 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımı ile icra edilen 'Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı" ifadeleri yer aldı.

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 26 Ekim tarihinde başlayan ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen "Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı"nın başarı ile tamamlandığını açıkladı.

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