MSB: "Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı" - Son Dakika

MSB: "Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı"
08.11.2020 11:47
MSB: "Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 26 Ekim tarihinde başlayan ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen "Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı"nın başarı ile tamamlandığını açıkladı.
MSB: "Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 26 Ekim tarihinde başlayan ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen "Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı"nın başarı ile tamamlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "26 Ekim- 6 Kasım 2020 tarihleri arasında 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımı ile icra edilen 'Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı" ifadeleri yer aldı.
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