MSB: Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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MSB: Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı

16.04.2022 12:41
MSB: Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Konya'da Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı milli unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen 'Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi'nin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Konya'da Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı milli unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen 'Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi'nin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "4 Nisan'da Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda başlayan, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımıza bağlı milli unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı. Eğitime; F-4E 2020, F-16, KC-135R Havadan Yakıt İkmal, E-7T Havadan İhbar ve Kontrol uçakları ve ANKA-S İnsansız Hava Araçları katıldı. Eğitim süresince 283 sorti uçuş gerçekleştirilirken; hava-yer, hava-hava, hava savunma baskısı, keşif, yüksek değerlikli hedef koruma, yakın hava desteği, havadan yakıt ikmali görevleri ve Mavi Vatan-22 Tatbikatı ile müşterek olarak su üstü unsurlara taarruz görevleri icra edildi" denildi.


MSB: Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı
MSB: Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı
MSB: Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı
MSB: Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı
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Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı Satranç Federasyonundan çevrimiçi kamp Satranç Federasyonundan çevrimiçi kamp

4 Nisan, Milli, Konya, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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