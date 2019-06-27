Son Dakika Haberleri: MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile...
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MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile...

38 dakika önce

MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

MSB:
MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir araya geldi."
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:46 Kaynak: AA
James Jeffrey, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Güncel
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