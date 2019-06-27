MSB: "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO...
59 dakika önce
MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi"
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:54 Kaynak: İHA
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