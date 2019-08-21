MSB: "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün telefon görüşmesi...
1 saat önce
MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:42 Kaynak: İHA
MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi." - ANKARA
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