Son Dakika Haberleri: MSB: "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün telefon görüşmesi...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

MSB: "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün telefon görüşmesi...

1 saat önce

MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MSB:

MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi." - ANKARA

James Mattis, Hulusi Akar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sosyal medyaya damga vurdu! Antalya'dan insanlık dersi veren görüntüler
Bakan Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek büyük paniğe yol açtı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 23:25:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün telefon görüşmesi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]