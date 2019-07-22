MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon...
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MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:36 Kaynak: İHA
MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Fransa
Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Suriye
olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ele alındı. Ayrıca, Bakan Akar, Fransa'nın NATO kapsamında sağlamayı önerdiği SAMP-T hava ve füze savunma bataryası için teşekkür etti." - ANKARA
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