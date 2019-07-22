Son Dakika Haberleri: MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon...
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MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon...

1 saat önce

MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MSB:
MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Suriye olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ele alındı. Ayrıca, Bakan Akar, Fransa'nın NATO kapsamında sağlamayı önerdiği SAMP-T hava ve füze savunma bataryası için teşekkür etti." - ANKARA
Hulusi Akar, Fransa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:36 Kaynak: İHA
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