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MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos...
6 saat önce
MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:48 Kaynak: İHA
MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti." - ANKARA
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