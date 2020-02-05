MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos... - Son Dakika

MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos...

6 saat önce

MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

MSB:

MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti." - ANKARA

Hulusi Akar, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:48 Kaynak: İHA
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