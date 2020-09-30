Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ile gündeme dair konular ele alındı.
(İHA)
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