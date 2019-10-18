Son Dakika Haberleri: MSB: "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur"
Son Dakika Politika MSB: 'Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur'

MSB: "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur"

15 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı olmadığını açıklayarak, sahte hesaplardan paylaşımlar yapıldığını bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı olmadığını açıklayarak, sahte hesaplardan paylaşımlar yapıldığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur. 'Hulusi Akar' ismi kullanılarak açılmış hesaplar sahtedir, paylaşılan mesajlar Sayın Bakan'ın bilgisi dışındadır. Sayın Bakan adına paylaşımlar yalnızca MSB sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır" denildi. - ANKARA

Hulusi Akar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:17 Kaynak: İHA
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