MSB: "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur"
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Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı olmadığını açıklayarak, sahte hesaplardan paylaşımlar yapıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:25 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı olmadığını açıklayarak, sahte hesaplardan paylaşımlar yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur. 'Hulusi Akar' ismi kullanılarak açılmış hesaplar sahtedir, paylaşılan mesajlar Sayın Bakan'ın bilgisi dışındadır. Sayın Bakan adına paylaşımlar yalnızca MSB sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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