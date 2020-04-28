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MSB: "Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD'ye ulaştırılacak...
6 saat önce
MSB: "Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD'ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 09:04 Kaynak: İHA
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