MSB: "Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 1.072 (bin yetmiş iki) açıktan işçi... - Son Dakika
MSB: "Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 1.072 (bin yetmiş iki) açıktan işçi...
MSB: "Milli Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 1.072 (bin yetmiş iki) açıktan işçi alınacaktır.
MSB: "Milli Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 1.072 (bin yetmiş iki) açıktan işçi alınacaktır. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 16 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yapılacaktır." - ANKARA
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14.07.2020 17:57:02. #1.13#
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