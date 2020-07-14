MSB: "Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 1.072 (bin yetmiş iki) açıktan işçi... - Son Dakika

MSB: "Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 1.072 (bin yetmiş iki) açıktan işçi...

MSB: "Milli Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 1.072 (bin yetmiş iki) açıktan işçi alınacaktır.

MSB: "Milli Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 1.072 (bin yetmiş iki) açıktan işçi alınacaktır. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 16 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yapılacaktır." - ANKARA

İŞKUR, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB: 'Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 1.072 (bin yetmiş iki) açıktan işçi... - Son Dakika
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Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti
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Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
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