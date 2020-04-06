Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapacağı dış... - Son Dakika
MSB: "Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapacağı dış...
6 saat önce
MSB: "Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapacağı dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini faaliyetleri kapsamında;
MSB: "Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapacağı dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini faaliyetleri kapsamında; seçim aşamalarında başarılı olan adayların sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri Korona Virüs Salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:08 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı