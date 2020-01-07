MSB: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2020-MSÜ) başvuruları 7 Ocak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2020-MSÜ) başvuruları 7 Ocak... - Son Dakika

MSB: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2020-MSÜ) başvuruları 7 Ocak...

6 saat önce

MSB: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2020-MSÜ) başvuruları 7 Ocak 2020 tarihinde başlamış olup 10 Şubat 2020 tarihinde sona erecektir.

MSB:

MSB: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2020-MSÜ) başvuruları 7 Ocak 2020 tarihinde başlamış olup 10 Şubat 2020 tarihinde sona erecektir." - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:01 Kaynak: İHA
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