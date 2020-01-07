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MSB: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2020-MSÜ) başvuruları 7 Ocak...
6 saat önce
MSB: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2020-MSÜ) başvuruları 7 Ocak 2020 tarihinde başlamış olup 10 Şubat 2020 tarihinde sona erecektir.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:01 Kaynak: İHA
MSB: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2020-MSÜ) başvuruları 7 Ocak 2020 tarihinde başlamış olup 10 Şubat 2020 tarihinde sona erecektir." - ANKARA
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