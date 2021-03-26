MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı: (2) - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Harp Okulları Yönetmeliği'nde yapılan yeni düzenlemenin, yürürlükten kaldırılana göre daha geniş kapsamlı, somut ve güncel mevzuata uygun olduğunu, değişiklikle ilgili basın ve sosyal medyaya yansıyan açıklamaların ise gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MSB tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında, "Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulu Yönetmeliği" değişikliğine ilişkin ortaya atılan iddialara yönelik açıklamalarda bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"23 Mart 2021 tarihli ve 31432 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Harp Okulları Yönetmeliği'nin 'Giriş Koşulları' başlığını taşıyan 44. maddesinde yer alan, subjektif değerlendirmelere tabi ve TCK'da suç olarak düzenlenmemiş muğlak 'tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması' şartı kaldırılmıştır.

Yerine yeni yönetmelikte daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun, daha somut, suçta ve cezada kanunilik ilkesini gözetir şekilde 'Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zaman aşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.' hükmü eklenerek yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Sonuç olarak, yayımlanan yönetmelikte yer alan düzenleme, yürürlükten kaldırılan yönetmelikteki düzenlemeye göre daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut bir düzenleme olmakla birlikte basına ve sosyal medyaya yansımış olan Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği'ne ilişkin açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır."

"Çok aktörlü, çok faktörlü bir alan"

Öte yandan, güvenlik kaynakları, sosyal medyada bir subaya ait olduğu iddia edilen fotoğrafa ilişkin soru üzerine "Sosyal medyada bu veya bunun gibi her türlü paylaşım, gerçekliği başta olmak üzere her yönüyle Milli Savunma Bakanlığının ilgili birimlerince inceleniyor." yanıtını verdi.

Bir başka soru üzerine terörle mücadelenin gerek yurt içi gerek sınır ötesinde aynı azim ve kararlılıkla artan bir tempoda devam ettiğini vurgulayan kaynaklar, koronavirüs salgınında artan vakaların ardından celp ve terhislerle ilgili bir düzenleme olup olmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Şu an için öyle bir çalışma gündemimizde değil. Dün itibarıyla yeni bir emir yayımlandı. Koronavirüs ile mücadelede ilave tedbirler getirerek faaliyetlerimize devam ediyoruz. Aşılama çalışmaları da Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde devam ediyor. Özellikle başta harekat bölgelerindeki personelimiz olmak üzere aşılama çalışmaları planlandığı şekilde devam ediyor."

Suriye'nin kuzeyinde son dönemde artan saldırılara ilişkin soru üzerine güvenlik kaynakları, "Özellikle Suriye'nin kuzeyi çok aktörlü, çok faktörlü bir alan. Burada dönem dönem değişik saiklerle istenmeyen olaylar yaşanıyor. Biz Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak hem kendi harekat alanlarımızda hem de mutabakatlarla belirlenen yükümlülükler kapsamındaki bölgede güven ve huzurun tesisi ve idamesi izin üzerimize düşen her türlü tedbiri alıyoruz, bundan sonra da almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile dün gerçekleşen telefon görüşmesine atıfta bulunan kaynaklar, "Görüşmede bu konular ele alındı ve önümüzdeki dönemde karşılıklı olarak yeni tedbirler alınması konusunda mutabakata varıldı." ifadesini kullandı.

"Kırmızı hat" iddiası

Brezilya donanmasına ait uçak gemisinin Aliağa'ya getirilerek söküleceğine yönelik haberlerin hatırlatılması üzerine güvenlik kaynakları, söz konusu geminin 1963 yapımı olduğu ve 2000 yılına kadar Fransa'ya hizmet ettikten sonra Brezilya'ya verildiği bilgisini paylaştı. Kaynaklar, hurdaya çıkarılan geminin Türkiye'ye henüz gelmediği, durumunun net olarak bilinmeden varsayıma dayalı yorumlar yapılmasının doğru olmayacağı değerlendirmesini paylaştı.

ABD'nin Türkiye sınırına yakın bölgede üs kurma çalışmaları olduğunun sorulması üzerine güvenlik kaynakları, bu çalışmaların yeni olmadığını, bölgede yaşanan tüm faaliyetlerin yakından takip edildiğini belirtti.

İdlib'de Türk-Rus ortak devriyelerinin yeniden başlayıp başlamayacağına yönelik soru üzerine kaynaklar, Akar ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesini hatırlatarak, gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ve Halep bölgelerinde 3 geçişin yeniden açılması için anlaşmaya varıldığı iddiası sorulan güvenlik kaynakları, bu iddianın gerçeği yansıtmadığına dikkati çekti. Kaynaklar, İdlib'e yönelik hava taarruzları ve rejim saldırıları ile PKK/ YPG'li teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerine yönelik taciz, sızma ve bombalı araç saldırıları devam ederken tüm bu bölgelerdeki yerel halkın kendisini emniyette hissetmesinin mümkün olmayacağını kaydetti.

Türkiye ve Yunanistan arasında doğrudan iletişim için "kırmızı hat" kurulduğuna ilişkin haberlerle ilgili soru üzerine de güvenlik kaynakları, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

(Bitti)