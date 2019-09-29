MSB: "Milliyeti tespit edilemeyen ve Türk Hava Sahasını, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ile Kilis'in...
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MSB: "Milliyeti tespit edilemeyen ve Türk Hava Sahasını, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ile Kilis'in batısında 6 kez ihlal eden İHA vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:46 Kaynak: AA
MSB: "Milliyeti tespit edilemeyen ve Türk Hava Sahasını, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ile Kilis'in batısında 6 kez ihlal eden İHA vuruldu."
Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu Silivri'de depremde hasar gören 4 bina mühürlendi "Dünyanın en yakışıklı mahkumu" Galatasaray formasıyla kamera karşısına geçti! Alışveriş yapan Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın plastik poşet kullanmaması dikkatlerden kaçmadı