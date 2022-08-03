MSB: "Mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek" - Son Dakika
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MSB: "Mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek"

03.08.2022 09:01

MSB: "Mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek" Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.

MSB: "Mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek" denildi.

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MSB: 'Mısır yüklü Razoni gemisinde denetim saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek' MSB: 'Mısır yüklü Razoni gemisinde denetim saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek' Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni'de denetim yapılacak Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni'de denetim yapılacak
Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz, Ukrayna, Mısır, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel MSB: 'Mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: "Mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek" - Son Dakika
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