MSB: "Mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek" denildi.

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı , Ukrayna 'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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