MSB: MKE ve ASFAT, kampanyaya 5 milyon lira bağışladı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Milli Dayanışma Kampanyası'na bakanlık bağlısı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından toplam 5 milyon lira bağış yapıldığı duyuruldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, personelimizin gönüllü ve bireysel katılımına ilaveten MSB bağlısı ASFAT tarafından 2 milyon TL, MKE tarafından ise 3 milyon TL olmak üzere toplam 5 milyon TL bağış yapılmıştır" denildi.