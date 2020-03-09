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MSB: "Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile icra edilecek toplantı 10...
14 dakika önce
MSB: "Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile icra edilecek toplantı 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:12 Kaynak: AA
MSB: " Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile icra edilecek toplantı 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacak."
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