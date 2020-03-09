MSB: "Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile icra edilecek toplantı 10... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile icra edilecek toplantı 10... - Son Dakika

MSB: "Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile icra edilecek toplantı 10...

14 dakika önce

MSB: "Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile icra edilecek toplantı 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacak.

MSB:

MSB: " Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile icra edilecek toplantı 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacak."

Moskova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı'nın Kadınlar Günü videosunda birbirinden önemli isimler yer aldı
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti Rusya'da kendisini koronavirüse karşı korumayanlara hapis cezası geliyor Son dakika: Türk ve Rus askeri heyetleri 10 Mart'ta Ankara'da bir araya gelecek

Son Dakika Haberleri
10:10 ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti
10:08 İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor
09:47 Katy Perry ile Orlando Bloom'un düğününe corona virüsü engeli!
09:39 "Zengo" filmine İzmir'de özel gala
08:33 Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 10:26:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile icra edilecek toplantı 10... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]