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MSB: "Moskova Mutabakatı çerçevesinde ateşkesin kalıcı hale gelmesi, akan kanın durması,...
6 saat önce
MSB: "Moskova Mutabakatı çerçevesinde ateşkesin kalıcı hale gelmesi, akan kanın durması, birliklerimizin güvenliği ve insanlık dramının sonlandırılarak masum sivillerin evlerine ve yurtlarına dönüşleri için gerekli tüm faaliyetler tam bir kararlılıkla icra edilmeye devam edilmektedir.
MSB: "Moskova Mutabakatı çerçevesinde ateşkesin kalıcı hale gelmesi, akan kanın durması, birliklerimizin güvenliği ve insanlık dramının sonlandırılarak masum sivillerin evlerine ve yurtlarına dönüşleri için gerekli tüm faaliyetler tam bir kararlılıkla icra edilmeye devam edilmektedir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:20 Kaynak: İHA
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