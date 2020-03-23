MSB: "Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının... - Son Dakika

MSB: "Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının...

6 saat önce

MSB: "Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi"

MSB:

MSB: "Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi"

Moskova, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:34 Kaynak: AA

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