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MSB: "Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının...
6 saat önce
MSB: "Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi"
MSB: "Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi"
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:34 Kaynak: AA
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