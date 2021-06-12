MSB, muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video paylaştı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının eğitim görevi icra ettiği bildirildi.

Paylaşımda muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.