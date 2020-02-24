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MSB: "Muhtemel göçün sebebi Esed rejimi ve destekçileridir"
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa'ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız Esed Rejimi ve destekçileridir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:31 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa'ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız Esed Rejimi ve destekçileridir" denildi.
Bakanlık, Twitter hesabından, Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Türkiye sınır hattına göç etmek zorunda kalan İdlibli sivillerin kaldığı çadır kampların görüntüsünü paylaşarak, şu ifadelere yer verdi: "Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa'ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız Esed Rejimi ve destekçileridir. İdlib'de yüzbinlerce masum insan, rejimin zulmü ve ateşi altında eza ve cefaya maruz kalmaktadır."
ANKARA,
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