Msb: "(Münbiç) Bölgeyi Silah Zoruyla Kontrol Eden Ypg/pkk'nın, Bölge Halkı Adına Açıklama Yapma ve...
1 saat önce
MSB: "(Münbiç) Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK'nın, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur"
MSB: "(Münbiç
) Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/ PKK
'nın, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur"
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:32 Kaynak: AA
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