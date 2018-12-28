Son Dakika Haberleri: Msb: "(Münbiç) Bölgeyi Silah Zoruyla Kontrol Eden Ypg/pkk'nın, Bölge Halkı Adına Açıklama Yapma ve...

Msb: "(Münbiç) Bölgeyi Silah Zoruyla Kontrol Eden Ypg/pkk'nın, Bölge Halkı Adına Açıklama Yapma ve...

1 saat önce

MSB: "(Münbiç) Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK'nın, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur"

Msb:
MSB: "(Münbiç) Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/ PKK'nın, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:32 Kaynak: AA

PKK, Münbiç, Güncel
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