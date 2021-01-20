MSB: Müşterek amfibi eğitimleri başarıyla tamamlandı - Son Dakika

MSB: Müşterek amfibi eğitimleri başarıyla tamamlandı
20.01.2021 12:21
Milli Savunma Bakanlığı, Ege Ordusu Ulaştırma ve Terminal Birlik Komutanlığı ile Amfibi Görev Grup Komutanlığı birliklerinin müşterek amfibi eğitimlerini başarıyla tamamladığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Ege Ordusu Ulaştırma ve Terminal Birlik Komutanlığı ile Amfibi Görev Grup Komutanlığı birliklerinin müşterek amfibi eğitimlerini başarıyla tamamladığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ege Ordusu Ulaştırma ve Terminal Birlik Komutanlığı ile Amfibi Görev Grup Komutanlığı birliklerinin, "2020-2021 Faaliyet Yılı Müşterek Eğitim ve Destek Faaliyetleri Programı" kapsamında müşterek amfibi eğitimlerini başarıyla icra ettikleri belirtildi.
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