Son Dakika Haberleri: MSB: "Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra...
Son Dakika Güncel MSB: 'Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra...

MSB: "Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra...

25 dakika önce

MSB: "Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır.

MSB:

MSB: "Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:06 Kaynak: AA
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