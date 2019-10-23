MSB: "Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra...
25 dakika önce
MSB: "Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:06 Kaynak: AA
MSB: "Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır."
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