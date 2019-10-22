Son Dakika Haberleri: MSB: "Mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından...
Son Dakika Güncel MSB: 'Mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından...

MSB: "Mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından...

1 saat önce

MSB: "Mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip ediliyor.

MSB:

MSB: "Mutabakat çerçevesinde YPG/ PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Bölgeden 136 araç çıktı."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:03 Kaynak: AA
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