MSB nakliye uçaklarının dezenfekte edildiği görüntüleri paylaştı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde göreve giden nakliye uçaklarının dönüşlerde dezenfekte işlemlerine tabi tutulduğunu bildirdi.



Milli Savunma Bakanlığı, korona virüse (Covid-19) karşı tüm tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanmaya devam edildiğini, göreve giden nakliye uçaklarının dönüşlerinde dezenfekte işlemlerine tabi tutulduğunu açıkladı. Bakanlıktan "Görünmeyen düşman #COVID19'a karşı tüm tedbirler sıkı bir şekilde uygulanmaya devam ediliyor. Nakliye uçaklarımız göreve gidiş ve dönüşlerinde dezenfekte işlemlerine tabi tutuluyor. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" notuyla paylaşılan görüntülerde, nakliye uçaklarının detaylı bir şekilde özel kıyafetli ekipler tarafından dezenfekte edildiği görülüyor. - ANKARA