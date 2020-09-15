MSB: "NATO eğitim uçuşu kapsamında 4 adet F-16 uçağı ile NEXUS ACE görevi icra edilmiştir" - Son Dakika

MSB: "NATO eğitim uçuşu kapsamında 4 adet F-16 uçağı ile NEXUS ACE görevi icra edilmiştir"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, NATO eğitimi uçuşu kapsamında 4 adet F-16 uçağı ile NEXUS ACE görevi icra edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "NATO eğitim uçuşu kapsamında; 1'inci Ana Jet Üs K.lığı ve 5'inci Ana Jet Üs K.lığı tarafından 4 adet F-16 uçağı ile NEXUS ACE görevi icra edilmiştir. Uçuşa katılan unsurların Komuta Kontrol unsuru olarak NATO AWACS uçağı görev yapmıştır" denildi.